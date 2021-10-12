Mankurtlaşma ne demek, TDK'ya göre Mankurtlaşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mankurtlaşma ne demek? Mankurtlaşma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mankurtlaşma kelimesi. Peki mankurtlaşma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mankurtlaşma nedir, mankurtlaşma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MANKURTLAŞMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mankurtlaşma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mankurtlaşma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mankurtlaşmak durumu

