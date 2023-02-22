Manny Omrore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manny Omrore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manny Omrore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manny Omrore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manny Omrore 18 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Omrore şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manny Omrore Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manny Omrore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Manny Omrore'nin Newry City AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manny Omrore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manny Omrore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manny Omrore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manny Omrore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında C. Palace Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Palace U18

1 Temmuz 2016 yılında Palace U21

1 Ekim 2017 yılında Farnborough

1 Aralık 2018 yılında Braintree

1 Mart 2019 yılında East Thurrock

1 Temmuz 2019 yılında Barnstaple Town

1 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2021 yılında Staines Town FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2022 yılında Newry City

Manny Omrore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manny Omrore şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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