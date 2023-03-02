Manny Parry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manny Parry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Manny Parry kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manny Parry ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.