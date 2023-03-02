Manny Parry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manny Parry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manny Parry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manny Parry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manny Parry 20 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Immanuel Denchi Perry şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manny Parry Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manny Parry'nin Welling United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Manny Parry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manny Parry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Stoke U18
1 Temmuz 2012 yılında Stoke U21
17 Ağustos 2012 yılında Nuneaton
16 Eylül 2012 yılında Stoke U21
20 Eylül 2012 yılında Weston-super-M.
20 Ekim 2012 yılında Stoke U21
4 Mart 2013 yılında Weston-super-M.
4 Nisan 2013 yılında Stoke U21
1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz
1 Kasım 2013 yılında Worcester City
18 Ağustos 2014 yılında Grays Athletic FC
1 Temmuz 2015 yılında Maidstone
1 Temmuz 2016 yılında Margate FC
24 Kasım 2016 yılında Braintree
1 Temmuz 2017 yılında Dover Athletic
1 Temmuz 2018 yılında Boreham Wood
1 Temmuz 2019 yılında Woking
25 Temmuz 2020 yılında Maidenhead Utd.
1 Temmuz 2022 yılında Welling Utd.
Manny Parry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manny Parry şuan Welling United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Millwall FC, Stoke City
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.