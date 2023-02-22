Manolis Aliatidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Aliatidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manolis Aliatidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manolis Aliatidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manolis Aliatidis 5 Şubat 1995 tarihinde Ptolemaida şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μανώλης Αλιατίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manolis Aliatidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manolis Aliatidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Manolis Aliatidis'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manolis Aliatidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manolis Aliatidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manolis Aliatidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manolis Aliatidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2015 yılında FS Kozani

2 Temmuz 2016 yılında Apollon Smyrnis

11 Ocak 2017 yılında GAS Ialysos

30 Haziran 2017 yılında Apollon Smyrnis

8 Temmuz 2017 yılında AO Kavala

18 Ağustos 2018 yılında PS Kalamata

20 Ağustos 2019 yılında Niki Volou

2 Ağustos 2022 yılında Anag. Karditsas

Manolis Aliatidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manolis Aliatidis şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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