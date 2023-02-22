Manolis Arvanitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Arvanitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manolis Arvanitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manolis Arvanitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manolis Arvanitis 3 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μανώλης Αρβανίτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manolis Arvanitis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manolis Arvanitis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Manolis Arvanitis'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Manolis Arvanitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manolis Arvanitis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manolis Arvanitis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manolis Arvanitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AEK Athen U19

1 Ocak 2021 yılında AEK Atina

30 Ocak 2021 yılında Aris Limassol

30 Haziran 2021 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Manolis Arvanitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manolis Arvanitis şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manolis Arvanitis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AEK Athen (2013-2020)

Yunanistan U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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