Manolis Fazos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Fazos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manolis Fazos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manolis Fazos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manolis Fazos 12 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μανόλης Φαζός şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manolis Fazos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KING AGENCY yapmaktadır. Manolis Fazos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 14 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Manolis Fazos'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Manolis Fazos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manolis Fazos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.
Manolis Fazos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Manolis Fazos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2009 yılında OFI Crete U17
1 Temmuz 2012 yılında OFI Girit U20
1 Temmuz 2013 yılında OFI Girit
24 Ağustos 2018 yılında AOX Kissamikos
30 Haziran 2019 yılında OFI Girit
13 Ağustos 2019 yılında Olymp. Volou
13 Ağustos 2020 yılında Ionikos Nikeas
22 Temmuz 2021 yılında AO Xanthi
14 Ağustos 2022 yılında Proodeftiki
Manolis Fazos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manolis Fazos şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?PANO Malion
Manolis Fazos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.