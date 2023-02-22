Manolis Kallergis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Kallergis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manolis Kallergis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manolis Kallergis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manolis Kallergis 5 Aralık 1990 tarihinde Amfissa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μανώλης Καλλέργης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manolis Kallergis Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manolis Kallergis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Manolis Kallergis'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manolis Kallergis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manolis Kallergis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manolis Kallergis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manolis Kallergis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AS Fokikos

1 Temmuz 2012 yılında Atromitos Athen

1 Ocak 2014 yılında Ionikos Nikeas

30 Haziran 2014 yılında Atromitos Athen

22 Ağustos 2014 yılında AS Fokikos

30 Haziran 2015 yılında Atromitos Athen

28 Ağustos 2015 yılında PAS Lamia

31 Aralık 2015 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2016 yılında Parnassos

12 Ocak 2017 yılında AO Diana

20 Haziran 2020 yılında AONF Attalos

1 Mart 2021 yılında AE Kifisias

Manolis Kallergis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manolis Kallergis şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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