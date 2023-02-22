Manolis Kalogerakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Kalogerakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manolis Kalogerakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manolis Kalogerakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manolis Kalogerakis 12 Mart 1992 tarihinde Chania şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μανώλης Καλογεράκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manolis Kalogerakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Manolis Kalogerakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manolis Kalogerakis'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Manolis Kalogerakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manolis Kalogerakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manolis Kalogerakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manolis Kalogerakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında AO Chania

22 Ağustos 2012 yılında Doxa Dramas

1 Ocak 2013 yılında AO Episkopi

26 Temmuz 2014 yılında Aris Selanik

1 Eylül 2014 yılında Panionios

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2016 yılında PAO Krousona

1 Ağustos 2016 yılında Apollon 1926

9 Temmuz 2018 yılında Ergotelis

26 Eylül 2020 yılında AO Episkopi

1 Ocak 2023 yılında PAE Chania

Manolis Kalogerakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manolis Kalogerakis şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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