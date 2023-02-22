Manolis Kragiopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Kragiopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manolis Kragiopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manolis Kragiopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manolis Kragiopoulos 29 Mayıs 1998 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μανώλης Κραγιόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manolis Kragiopoulos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Manolis Kragiopoulos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manolis Kragiopoulos'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manolis Kragiopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manolis Kragiopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manolis Kragiopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manolis Kragiopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2015 yılında PAOK U20

12 Temmuz 2017 yılında Pierikos

31 Ağustos 2019 yılında Apollon Smyrnis

31 Ocak 2020 yılında Platanias

30 Haziran 2020 yılında Apollon Smyrnis

28 Temmuz 2022 yılında Iraklis

30 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Makedonikos

Manolis Kragiopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manolis Kragiopoulos şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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