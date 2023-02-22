Manolis Liofagos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Liofagos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Manolis Liofagos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manolis Liofagos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.