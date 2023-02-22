Manolis Liofagos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Liofagos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manolis Liofagos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manolis Liofagos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manolis Liofagos 2 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μανώλης Λιοφάγος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manolis Liofagos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iconics Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Manolis Liofagos'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Manolis Liofagos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manolis Liofagos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Olympiakos U19
1 Eylül 2021 yılında Ionikos U19
17 Eylül 2022 yılında Panachaiki
Manolis Liofagos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manolis Liofagos şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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