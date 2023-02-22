Manolis Papachronopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Papachronopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manolis Papachronopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manolis Papachronopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manolis Papachronopoulos 30 Mart 2002 tarihinde Patra şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μανώλης Παπαχρονόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manolis Papachronopoulos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Manolis Papachronopoulos'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Manolis Papachronopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manolis Papachronopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Panachaiki
8 Nisan 2021 yılında Amvrak. Loutrou
30 Haziran 2021 yılında Panachaiki
Manolis Papachronopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manolis Papachronopoulos şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.