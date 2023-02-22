Manolis Patralis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Patralis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manolis Patralis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manolis Patralis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manolis Patralis 6 Şubat 1997 tarihinde Nea Redestos şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μανώλης Πατράλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manolis Patralis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Manolis Patralis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Manolis Patralis'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manolis Patralis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manolis Patralis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manolis Patralis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manolis Patralis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Aralık 2013 yılında PAOK

1 Temmuz 2016 yılında Eginiakos

30 Haziran 2017 yılında PAOK

27 Temmuz 2017 yılında Platanias

30 Haziran 2018 yılında PAOK

13 Ağustos 2018 yılında Doxa Dramas

30 Haziran 2019 yılında PAOK

16 Temmuz 2019 yılında Apollon Smyrnis

8 Temmuz 2021 yılında AE Larisa

1 Ocak 2022 yılında Iraklis

Manolis Patralis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manolis Patralis şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Manolis Patralis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U18 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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