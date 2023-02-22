Manolis Perdikis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Perdikis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manolis Perdikis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manolis Perdikis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manolis Perdikis 29 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μανόλης Περδίκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manolis Perdikis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Manolis Perdikis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Manolis Perdikis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manolis Perdikis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manolis Perdikis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manolis Perdikis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manolis Perdikis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2019 yılında OFI Girit

25 Ağustos 2020 yılında OF Ierapetras

5 Ağustos 2021 yılında Veria NPS

Manolis Perdikis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manolis Perdikis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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