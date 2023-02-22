Manolis Tsiokris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Tsiokris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manolis Tsiokris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manolis Tsiokris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manolis Tsiokris 8 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μανόλης Τσιόκρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manolis Tsiokris Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Manolis Tsiokris'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Manolis Tsiokris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manolis Tsiokris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manolis Tsiokris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manolis Tsiokris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AEK Athen U19

23 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Manolis Tsiokris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manolis Tsiokris şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manolis Tsiokris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AEK Athen (2011-2021)

Yunanistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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