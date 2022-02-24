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Mansıp ne demek, TDK'ya göre Mansıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mansıp kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mansıp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mansıp nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mansıp kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mansıp ne demek, TDK'ya göre Mansıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mansıp ne demek? Mansıp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mansıp kelimesi. Peki mansıp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mansıp nedir, mansıp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MANSIP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mansıp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mansıp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mansıp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Makam

MANSIP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Paraya pula, mevkiye, mansıba hiç mi hiç önem vermez.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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