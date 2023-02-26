Mansour Bagheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mansour Bagheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mansour Bagheri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mansour Bagheri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mansour Bagheri 16 Ekim 1998 tarihinde Zanjan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da منصور باقری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mansour Bagheri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Mansour Bagheri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 5 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Mansour Bagheri'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mansour Bagheri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mansour Bagheri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mansour Bagheri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mansour Bagheri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2017 yılında Oghab Teh. U21

1 Temmuz 2018 yılında Moghavemat U21

1 Temmuz 2019 yılında Navad Urmia FC

15 Ekim 2020 yılında Machine Sazi

5 Kasım 2021 yılında Paykan FC

Mansour Bagheri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mansour Bagheri şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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