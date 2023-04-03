Mansour Nachet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mansour Nachet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mansour Nachet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mansour Nachet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mansour Nachet 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mansour Nachet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Mansour Nachet'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mansour Nachet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mansour Nachet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mansour Nachet şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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