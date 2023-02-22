Manssour Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manssour Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manssour Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manssour Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manssour Fofana 10 Temmuz 2002 tarihinde Abobo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Manssour Fofana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manssour Fofana Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athlepic yapmaktadır. Manssour Fofana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Manssour Fofana'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Manssour Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manssour Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manssour Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manssour Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2021 yılında Veria NPS

12 Ağustos 2022 yılında PAS Giannina

Manssour Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manssour Fofana şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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