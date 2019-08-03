İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak üç atama daha yaptı. Yapılan atamada Güvenlik Müdürü görevine de Mansur Güneş getirildi. Peki Mansur Güneş kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

MANSUR GÜNEŞ KİMDİR?

1967 Yılında Nevşehir'de doğan Mansur Güneş, 1981'de Polis Koleji'ne başladı. Koleji derece ile bitirip 1985 yılında Polis Akademisine kayıt oldu, 1989'da mezun olarak Aydın- Kuşadası ilçesinde 4 yıl süreyle karakol ve asayiş bürosunda çalıştı.

2000-2002 yıllarında Fransa Toulouse'da Polis Sosyolojisi üzerine ve AB Hukuku alanında master yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 2004 yılı ortasına kadar Avrupa Birliği Şube Müdürü olarak çalışıştı. Buradaki görevi sırasında, BM Barış Operasyonlarına seçilerek Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM Barış Gücü ile AB polis misyonlarında yerel polis yapısının oluşturulması, eğitilmesi ve denetlenmesi alanlarında çalıştı.

2006 yılında Interpol Merkez Dairesi'nde Uluslararası Araştırma Şube Müdürlüğü yaptı. 2008 yılı Eylül ayında Tav Güvenlik Genel Merkezi Atatürk Havalimanı'nda Eğitim, Denetim ve Güvenlik Koordinatörü olarak göreve başlayıp, 2015 yılında Atatürk Havalimanı Tav Özel Güvenlik Koordinatörü olarak görevlendirildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Mansur Güneş, çok iyi derecede Fransızca ve ileri seviyede İngilizce bilmektedir.