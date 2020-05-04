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  3. Mansur Yavaş başlattı, Gaziantep Valiliği sürdürdü! Zimem defterleri kapatıldı

Mansur Yavaş başlattı, Gaziantep Valiliği sürdürdü! Zimem defterleri kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı iyilik bulaşıcıdır sloganına Gaziantep Valiliği de katıldı. Valilik Osmanlı'dan kalma bir gelenek olan "Zimem defteri kapatma" yardımında bulundu.

Mansur Yavaş başlattı, Gaziantep Valiliği sürdürdü! Zimem defterleri kapatıldı

Gaziantep Valiliği Mansur Yavaş'ın başlattığı yardım sloganına kayıtsız kalmadı! Osmanlı'dan kalma bir gelenek olan zimem defteri yardımını uygulayan Gaziantep Valiliği defter karşılığında 30 bin lira ödedi.

325 AİLENİN BORCU KAPANDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'e bu onuru yaşatan herkese çok teşekkür ederim" dedi. Veresiye defteri satın alınan bakkal İrfan Özer ise 325 ailenin borcunun ödendiğini kaydederek, "Yaklaşık 15 yıldır esnafım ve yaklaşık 10 yıla yakın borcu olan vatandaşlar var. Defterin karşılığında 30 bin lira ödendi" ifadesini kullandı.

OSMANLI'DAN KALMA BİR GELENEK

Osmanlı döneminde veresiye defterine 'Zimem'' deniliyordu. Zenginler, Ramazan günlerinde bakkal ve manavlara gidip, zimem defterinden rastgele sayfalar koparıyor ''Bu borçları sildim, Allah kabul etsin" diyerek o sayfa borçlularına ait toplam meblağı esnafa ödüyor, sayfaları da yırtıp atıyordu. Böylelikle borcu olan, borcunu kimin ödediğini; borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmiyordu.

Mansur Yavaş başlattı, Gaziantep Valiliği sürdürdü! Zimem defterleri kapatıldı




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