Mansur Yavaş neden bu kadar çok zayıfladı, Mansur Yavaş hastamı, hastalığı ne?

Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı bir televizyon programında önceki halinden oldukça zayıflamış gözükmesi görenler tarafından çok merak edilerek, Mansur Yavaş neden bu kadar çok zayıfladı, Mansur Yavaş hastamı, hastalığı ne? diye soruları sorulmaya başlandı.

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Mansur Yavaş neden bu kadar çok zayıfladı, Mansur Yavaş hastamı, hastalığı ne?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Yavaş'ın önceki kilolu halinden eser kalmamışçasına çok zafıfladığı görüldü. Bu durumu görenler Mansur Yavaş neden bu kadar çok zayıfladı, Mansur Yavaş hastamı, hastalığı ne? diye sormaya ve araştırmaya başladı.

"BELKİ SEÇİM SONRASI ENDİŞE SARMIŞ MANSURU"

Mansur Yavaş'ın oldukça zayıf olduğunu görüp soru soran ve yorum yapanlardan biride eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek oldu. Gökçek, Mansur Yavaş'ın önceki hali ve yeni halini gösteren fotoğraflarını sosyal medya hesabından

"UĞUR DÜNDAR
MANSUR YAVAŞ’I TV100’DE PROGRAMA ÇIKARTTI…

PROGRAMDAKİ MANSUR YAVAŞ’LA, DAHA ÖNCEKİ MANSUR YAVAŞ’I MUKAYESE ETTİĞİNİZDE MANSUR ERİMİŞ?
BELLİ Kİ SEÇİM SONRASI ENDİŞESİ MANSUR’U SARMIŞ…" diye paylaştı.

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Mansur Yavaş'ın hastamı olup olmadığı henüz bilinmemekle beraber, zayıflamak ve kilolarını vermek için diyet yaptığı ve bu yüzden zayıfladığı belirtiliyor.

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