Mansur Yavaş neye uğradığını şaşırdı! Slogan karşısında dili tutuldu, sadece gülümsedi

Spor Toto Süper Lig'in 13.hafta maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'nün konu etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın golünü 58.dakikada Koita, MKE Ankaragücü'nün golünü ise 85.dakikada Chatzigiovanis attı.
TARAFTARLARDAN ŞOK
Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş stattan ayrılırken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Mansur Yavaş'ı gören taraftarlar, 'Recep Tayyip Erdoğan' diyerek bağırmaya başladı, Yavaş ise gülümseyerek el salladı. Bazı taraftarların ise Mansur Yavaş'ı yuhaladığı görüldü.