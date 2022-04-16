"Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri" dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti ABB Grup Başkanvekili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyeyi Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar şeklindeki 3 grup tarafından yönettiğini ifade ederek," İsimlere dikkat edin lütfen. Bu isimler politika ya da belediye odaklı isimler değildir." dedi.

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Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Nisan ayı belediye meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye yönetimini sert sözlerle eleştirdi. "HEBA OLAN 3 YILIN HESABINI VERECEKSİNİZ" Mansur Yavaş'ın belediyeyi bir kabile gibi yönettiğini belirten Murat Köse," Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kene gibi yapışan Sayın Mansur Yavaş'ın kabile üyelerini bütün Ankaralılar tanıyacak. Heba olan 3 yılın hesabını kabile üyelerinizle birlikte halkımıza vereceksiniz." ifadelerini kullandı. "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ÖRGÜT YAPILANMASI İÇİNDE YÖNETEMİYOR, GERÇEKLERLE YÜZLEŞEMİYORSUNUZ" Sosyal medya hesabından Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar şeklinde gruplandırdığı kişilerin isimlerini ve haklarındaki iddiaları paylaşan Köse," Sayın Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni örgüt yapılanması içinde bulunan kabilenizle yönetemiyor, gerçeklerle yüzleşemiyorsunuz. Güzel Ankara'yı çetenizin eline bırakmayacağız." diye yazdı. İşte Mansur Yavaş'ın kabilesi: Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri