Camları kapatmayı unutmayın! Uzman isim tarih verdi: Sahra tozu ve sağanak yağış geliyorBugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Eltilerinizi çatlatacak menü! İşte Ramazan ayı 15. gün iftar menüsüAltı benzemez partinin kurmayları çalışmalara başladı: İttifak içinde ittifak, çatı ittifakı masada! Cumhurbaşkanı adayı...Habertürk Burası Haftasonu Oylum Talu neden yok, nerede 16 Nisan 2022 Cumartesi ?"Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri" dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuşDışarı çıkmak isteyenler dikkat! Meteoroloji güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artıyor, açık ve bulutlu hava etkili olacakZirai Sulamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTarla Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSusam Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBamya Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. "Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri" dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş

"Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri" dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş

Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti ABB Grup Başkanvekili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyeyi Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar şeklindeki 3 grup tarafından yönettiğini ifade ederek," İsimlere dikkat edin lütfen. Bu isimler politika ya da belediye odaklı isimler değildir." dedi.

Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Nisan ayı belediye meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye yönetimini sert sözlerle eleştirdi. 

"HEBA OLAN 3 YILIN HESABINI VERECEKSİNİZ"

 Mansur Yavaş'ın belediyeyi bir kabile gibi yönettiğini belirten Murat Köse," Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kene gibi yapışan Sayın Mansur Yavaş'ın kabile üyelerini bütün Ankaralılar tanıyacak. Heba olan 3 yılın hesabını kabile üyelerinizle birlikte halkımıza vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ÖRGÜT YAPILANMASI İÇİNDE YÖNETEMİYOR, GERÇEKLERLE YÜZLEŞEMİYORSUNUZ"

Sosyal medya hesabından Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar şeklinde gruplandırdığı kişilerin isimlerini ve haklarındaki iddiaları paylaşan Köse,"  Sayın Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni örgüt yapılanması içinde bulunan kabilenizle yönetemiyor, gerçeklerle yüzleşemiyorsunuz. Güzel Ankara'yı çetenizin eline bırakmayacağız." diye yazdı. 

 

İşte Mansur Yavaş'ın kabilesi:

Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş

Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş

Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş Mansur Yavaş'ın kabile üyeleri dedi, o isimleri tek tek ifşa etti! Ankara'yı Yükselciler, Servetçiler ve Fırsatçılar yönetiyormuş

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
36
1
3
1
272
11
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT