Mansur Yavaş'ın, maskesi düştü! Köylüyü vatandaştan bile saymıyor! "Köylüyü önemsemiyorum, oradan fazla oy çıkmaz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ben Avrupalı köylüyü değil, Ankara'nın köylüsünü zengin edeceğim" ifadelerine yer vermişti. Yavaş'ın, tutarsız davranışlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önceki görüntülerinde köylüleri basite indirgeyen konuşması ortaya çıkan Yavaş'ın, "Ben kırsal kesimi önemsemiyorum. Türkiye'deki seçmenin yüzde 75'i büyük kentlerde" şeklinde konuştuğu görüldü.

"ÇOK DA ÖNEMSEMİYORUM"

Seçimler esnasında, "Benim en büyük projem Kırsal Kalkınma Projesi'dir" diyen Yavaş'ın, "Kusura bakmayın da ben kırsal kesimi çok da önemsemiyorum" cümleleri, duyanlar hayret içerisinde bıraktı. Yavaş'ın köylüyü vatandaştan saymadığı görüntülere, "Bir oy için fikrinizi satmayın, neyseniz o olun, kimseyi kandırmayın" şeklinde yorumlar geldi.