Mansur Yavaş'ın zam teklifi kabul edildi! Ankara'da toplu taşımaya yüzde 44 zam geldi!

Ankara'da artan benzin ve mazot fiyatlarını öne sürerek kontak kapatma eylemi yapan toplu taşıma aracı çalışanlarının zam isteği yerine getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplu taşıma araçlarında zam yapılmasını öngören teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunca oy çokluğuyla kabul edildi.

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YÜZDE 44 ZAM UYGULANDI

Yavaş'ın dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.

5 OCAK'TA DA YAPILMIŞTI

UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi. Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle, öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25, tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.

Yeni fiyat tarifesi, 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Öte yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı.