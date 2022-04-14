Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Aday değilim, belediye başkanlığından memnunum

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda, destek vereceklerini ifade ederek," Biz buradan çağrımızı yapıyoruz. Takdir Sayın Yavaş'ındır. Biz Zafer Partisi olarak şunu ifade edelim Mansur Yavaş aday olursa biz arkasında olacağız bu adaylığın." demişti.

"ÖZDAĞ'IN YAPTIĞI HAREKETTEN AÇIKÇASI RAHATSIZ OLDUM"

Söz konusu açıklamalar sonrası Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Mansur Yavaş, Ümit Özdağ'ın sözlerinin kendisini rahatsız ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben Millet İttifakı'nın belediye başkanıyım. Cumhurbaşkanı adayına altılı masa karar verecek. Bunu herkes biliyor. Hal böyleyken, böyle bir açıklamanın yeri yok, gereği de yok. Benimle görüşülmemiş. Bana sorulmamış. Benim fikrim alınmamış. Ben "Adayım" dememişim. "Aday değilim" diyorum üstelik. Buna rağmen Özdağ'ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket bu. Açıkçası rahatsız oldum."

"BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MEMNUNUM"

Belediye başkanlığından memnun olduğunu ifade eden Yavaş," Ben gerçekten belediye başkanlığından memnunum İnanın, akşama kadar binlerce hayır duası ve teşekkür geliyor. Anket geldi; memnuniyet yüzde 80'e yaklaşmış Ankara'da. Bunların hepsi oy verir-vermez, bilemeyiz. Versin diye yapmıyoruz ki. İnsan ayırmıyoruz." diye konuştu.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI SADECE GÖREVİNİ YAPMALI"

Öte yandan Meral Akşener ile görüşen Mansur Yavaş, Akşener ile yaptığı ortak basın toplantısında Özdağ'ın cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığı açıklamalarının sorulması üzerine " Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, ne genel başkanlarına laf söylemeli, içişlerine karışmalı, işini yapmalıdır. Herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Bazen bu tür konuşmalara şahit oluyoruz ama çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Ben siyasetin içinde değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Açıklamalar benim rızamın ve bilgimin dışında. Ben de görevimin başındayım" demişti.