Manu Garba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Garba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manu Garba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manu Garba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manu Garba 5 Şubat 1994 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manu Garba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manu Garba, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 28 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Manu Garba'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Manu Garba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manu Garba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Nisan 2018 yılında Wikki Tourists
Manu Garba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manu Garba şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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