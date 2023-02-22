Manu Garba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Garba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Manu Garba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manu Garba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.