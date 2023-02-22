Manu Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manu Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manu Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Manu Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manu Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manu Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manu Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manu Garcia 2 Ocak 1998 tarihinde Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Manuel García Alonso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manu Garcia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Manu Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manu Garcia'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Manu Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Manugarcia_98

http://www.instagram.com/manugarcia8/

Manu Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manu Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Manu Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manu Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Man City U18

1 Temmuz 2015 yılında Man City U21

16 Ağustos 2016 yılında Depor. Alavés B

6 Ocak 2017 yılında Man City U23

7 Ocak 2017 yılında NAC Breda

30 Haziran 2018 yılında Man City U23

1 Temmuz 2018 yılında Man. City

7 Temmuz 2018 yılında Toulouse

30 Haziran 2019 yılında Man. City

19 Temmuz 2019 yılında Sporting Gijón

9 Temmuz 2021 yılında Alavés

30 Haziran 2022 yılında Sporting Gijón

24 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik

Manu Garcia kimdir

Manu Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manu Garcia şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Astur CF (2005-2010)

Manu Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 14 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Manu Garcia nereli

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