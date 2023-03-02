Manu Garrido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Garrido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manu Garrido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manu Garrido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manu Garrido 6 Ekim 2000 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Garrido Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manu Garrido Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Manu Garrido, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manu Garrido'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manu Garrido Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manu Garrido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manu Garrido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manu Garrido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD Leganés B

27 Eylül 2020 yılında CD Leganés

28 Eylül 2020 yılında Hércules CF

30 Haziran 2021 yılında CD Leganés

30 Ağustos 2021 yılında UCAM Murcia

30 Haziran 2022 yılında CD Leganés

11 Ocak 2023 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2023 yılında CD Leganés

Manu Garrido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manu Garrido şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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