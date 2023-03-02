Manu Justo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Justo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manu Justo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manu Justo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manu Justo 9 Şubat 1996 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Justo Román şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manu Justo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manu Justo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manu Justo'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manu Justo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manu Justo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manu Justo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manu Justo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bouzas

1 Temmuz 2016 yılında Arosa SC

1 Temmuz 2018 yılında Coruxo FC

9 Temmuz 2019 yılında Elche CF

2 Ağustos 2019 yılında UCAM Murcia

30 Ocak 2020 yılında Elche CF

31 Ocak 2020 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2020 yılında Elche CF

16 Eylül 2020 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2021 yılında Elche CF

12 Ağustos 2021 yılında Racing

30 Haziran 2022 yılında Elche CF

1 Temmuz 2022 yılında Racing Ferrol

Manu Justo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manu Justo şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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