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Manuel Fernandes, Kayserispor'a imza attı!

Hes Kablo Kayserispor, son olarak Krasnodar’da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes’i kadrosuna kattı.

Manuel Fernandes, Kayserispor'a imza attı!

Süper Lig'de transferin son günü bir flaş transfer daha gerçekleşti. Lig ekiplerinden Kayserispor, geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta forma giymiş olan Portekizli yıldız Manuel Fernandes'i 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen yıldız oyuncu, Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın da katıldığı imza töreninde resmi imzaları attı. 

34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye gelmiş, sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşüp prensip anlaşmasına varmıştı. Kentte ev bakan Fernandes, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Türkiye’de daha önce Beşiktaş forması giyen, futbol hayatını Rusya’da sürdürürken de ismi birçok kez Süper Lig takımlarıyla anılan Manuel Fernandes’in kendisini sarı-kırmızılı yapan sözleşmeye imza attı.

Portekizli futbolcu öncesinde ise Benfica, Portsmouth, Valencia, Everton gibi takımlarda da oynamıştı.

Manuel Fernandes, Kayserispor'a imza attı!

"ZORLU BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Zorlu bir transfer dönemi geçirdik. Her gün ayrı bir hikaye. Çok şükür alnımızın akıyla bitirdik. Biliyorsunuz harcama limiti ligdeki en düşük takımdık. Artı transfer yasakları, tahtanın kapanması, son anda çıkan yeni borçlar derken inanılmaz 1 ay geçirdik. Bugün artık son transferimiz. Hepinizin bildiği dünyaca ünlü Manuel Fernandes takımımıza katıldı. Gerek tecrübesi gerek oyun yeteneği ile hem takımdaki gençlerimize örnek olacak, hem de bulunduğu mevki itibariyle forvetlerimize destek verecek. Kendisine hoşgeldin diyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Portekizli oyuncu Fernandes ise açıklamasında Kayserispor'un başarısı için çalışacağını ifade ederek, "Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Kulübün başarısında bir parçası olmaktan inanılmaz mutluyum. Burada hem kendi hedeflerime hem de kulübün hedeflerine yardımcı olmak için çalışacağım" dedi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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