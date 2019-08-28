Manuel Fernandes yeniden Beşiktaş’ta! İşte maliyeti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahasına Manuel Fernandes ile takviye yaptı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Portekizli 2 yıllığına Beşiktaş’la anlaşmaya vardı.

Fernandes yıllık 1.1 milyon Euro kazanacak. Fernandes 20 maçta forma giyerse 150 bin, 30 maçta forma giyerse de 250 bin Euro bonus kazanacak.

2010-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen taraftarın sevgilisi haline gelen Fernandes, 112 resmi maçta görev yapmış, 20 gol atarken 41 asiste imza atmıştı.

Fernandes, Feda sezonu olarak bilinen 2012-2013 sezonunda Süper Lig’de 27 maçta 7 gol atıp 12 asiste imza atarak zirve sezonunu yaşamıştı.