Manuel Fernandes yeniden Beşiktaş’ta! İşte maliyeti
Beşiktaş, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki eski futbolcusu Manuel Fernandes ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Fernandes yıllık 1.1 milyon Euro kazanacak. Fernandes 20 maçta forma giyerse 150 bin, 30 maçta forma giyerse de 250 bin Euro bonus kazanacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahasına Manuel Fernandes ile takviye yaptı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Portekizli 2 yıllığına Beşiktaş’la anlaşmaya vardı.
Fernandes yıllık 1.1 milyon Euro kazanacak. Fernandes 20 maçta forma giyerse 150 bin, 30 maçta forma giyerse de 250 bin Euro bonus kazanacak.
2010-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen taraftarın sevgilisi haline gelen Fernandes, 112 resmi maçta görev yapmış, 20 gol atarken 41 asiste imza atmıştı.
Fernandes, Feda sezonu olarak bilinen 2012-2013 sezonunda Süper Lig’de 27 maçta 7 gol atıp 12 asiste imza atarak zirve sezonunu yaşamıştı.
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