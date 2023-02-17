Manuel Nicoletti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Nicoletti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Nicoletti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Nicoletti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Nicoletti 7 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Nicoletti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Nicoletti, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Nicoletti'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Nicoletti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Nicoletti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Nicoletti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Nicoletti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2022 yılında FC Chiasso

Manuel Nicoletti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Nicoletti şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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