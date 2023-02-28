Manuel Tejada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Tejada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Tejada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Tejada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Tejada 12 Ocak 1989 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Ángel Tejada Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Tejada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Tejada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Manuel Tejada'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Tejada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tejadita03/

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Manuel Tejada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Tejada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Manuel Tejada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Tejada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sport. Cristal

1 Temmuz 2009 yılında César Vallejo

1 Ocak 2010 yılında U. San Martín

1 Ocak 2012 yılında Sport Boys

1 Ocak 2013 yılında José Gálvez

1 Ocak 2014 yılında Cienciano

1 Ocak 2015 yılında UTC

1 Temmuz 2015 yılında Dep. Coopsol

1 Ocak 2016 yılında Sport Boys

5 Şubat 2021 yılında Atlético Grau

Manuel Tejada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Tejada şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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