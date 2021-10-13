Manyas ne demek, TDK'ya göre Manyas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Manyas ne demek? Manyas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Manyas kelimesi. Peki Manyas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Manyas nedir, Manyas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MANYAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Manyas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Manyas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri

