Manyetik Tambur ne demek, TDK'ya göre Manyetik Tambur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Manyetik tambur ne demek? Manyetik tambur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi manyetik tambur kelimesi. Peki manyetik tambur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre manyetik tambur nedir, manyetik tambur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MANYETİK TAMBUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Manyetik tambur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre manyetik tambur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüzeyinde manyetik kayıt yoluyla bilginin depolanabildiği bir mıknatıslanabilir kaplaması olan dik bir dairesel silindir

