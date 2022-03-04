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Manyetizma ne demek, TDK'ya göre Manyetizma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Manyetizma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Manyetizma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Manyetizma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Manyetizma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Manyetizma ne demek, TDK'ya göre Manyetizma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Manyetizma ne demek? Manyetizma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi manyetizma kelimesi. Peki manyetizma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre manyetizma nedir, manyetizma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MANYETİZMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Manyetizma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Manyetizma kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre manyetizma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mıknatıs özelliklerinin bütünü
- Fiziğin bu özellikleri inceleyen bölümü
- Telkin ve hipnozla bir kimseyi etkileme

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