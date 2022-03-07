Maranta ne demek, TDK'ya göre Maranta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maranta ne demek? Maranta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maranta kelimesi. Peki maranta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maranta nedir, maranta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MARANTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maranta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Maranta kelimesi (Bartolomeo kökenlidir.

TDK'ya göre maranta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir tür kamış, ararot kamışı (Maranta arundinaca)

