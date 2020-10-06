Bir zamanlar Kıbrıs'ın turizm cenneti olan Maraş, dünya starları ve zenginlerinin uğrak noktalarından birisiydi. Şimdi ise ‘Hayalet Şehir' olarak anılıyor. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, kapalı Maraş Sahilinin 46 yıl sonra açılacağını duyurdu. Peki, Maraş sahili nerede? Maraş sahili konumu | Kapalı Maraş Sahili açıldı mı? Ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

MARAŞ SAHİLİ NEREDE? MARAŞ SAHİLİ KONUMU

Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır.

MARAŞ SAHİLİ AÇILDI MI? NE ZAMAN AÇILIYOR?

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada, "Halkımız perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz. Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Buna göre Kapalı Maraş Sahili, Perşembe gününden itibaren açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz. Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız." açıklamasını yaptı.

MARAŞ SAHİLİ NEDEN KAPALIYDI?

Maraş, KKTC'nin Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, ülkenin en ünlü bölgesiydi. Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. ‘Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.