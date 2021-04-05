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Maraşlı 5 Nisan 2021 yeni bölüm neden yok? Maraşlı bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman?

Atv ekranlarının fenomen dizisi Maraşlı, her hafta pazartesi izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ancak kanalın yayın akışında dizinin tekrar bölümüyle yer alması izleyicinin dikkatini çekti. Peki Maraşlı 5 Nisan 2021 yeni bölüm neden yok? Maraşlı bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

Maraşlı 5 Nisan 2021 yeni bölüm neden yok? Maraşlı bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman?

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı'nın 13. bölüme ait fragmanın yayınlanmamış olması ve yayın akışında eski bölümün yer alması dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırma konusu edildi. Peki Maraşlı 5 Nisan 2021 yeni bölüm neden yok? Maraşlı bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

MARAŞLI BU AKŞAM YOK MU?

Fenomen dizi Maraşlı bu akşam saat 20:00’de yeni bölümü beklenirken, yayın akışında özel bölümü ekrana geleceği yazıyor. Geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu olan Burak Deniz’in koronavirüse yakalandığı haberleri gündemde gelmesinin dizi setine kısa bir ara verildiği düşünülüyor.

Maraşlı 5 Nisan 2021 yeni bölüm neden yok? Maraşlı bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman?

MARAŞLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı ile varlıklı bir ailenin göz bebeği olan Mahur Türel'in hayatının ele alındığı dizinin yeni bölümüne ait 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu hafta özel bölüm ile ekranlara gelecek olan Maraşlı dizisinin, yeni bölümünün ise 12 Nisan 2021 tarihinde izleyici karşısında olması bekleniyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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