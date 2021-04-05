Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı'nın 13. bölüme ait fragmanın yayınlanmamış olması ve yayın akışında eski bölümün yer alması dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırma konusu edildi. Peki Maraşlı 5 Nisan 2021 yeni bölüm neden yok? Maraşlı bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

MARAŞLI BU AKŞAM YOK MU?

Fenomen dizi Maraşlı bu akşam saat 20:00’de yeni bölümü beklenirken, yayın akışında özel bölümü ekrana geleceği yazıyor. Geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu olan Burak Deniz’in koronavirüse yakalandığı haberleri gündemde gelmesinin dizi setine kısa bir ara verildiği düşünülüyor.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı ile varlıklı bir ailenin göz bebeği olan Mahur Türel'in hayatının ele alındığı dizinin yeni bölümüne ait 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu hafta özel bölüm ile ekranlara gelecek olan Maraşlı dizisinin, yeni bölümünün ise 12 Nisan 2021 tarihinde izleyici karşısında olması bekleniyor.