Marat Kovalkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Kovalkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marat Kovalkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marat Kovalkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marat Kovalkov 30 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ковальков Марат Владимирович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marat Kovalkov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marat Kovalkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marat Kovalkov'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marat Kovalkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marat Kovalkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akademia Rostov
1 Temmuz 2022 yılında Rostov II
Marat Kovalkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marat Kovalkov şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.
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