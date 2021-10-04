Maraz ne demek, TDK'ya göre Maraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maraz ne demek? Maraz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maraz kelimesi. Peki maraz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maraz nedir, maraz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Maraz kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Maraz kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MARAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maraz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Maraz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre maraz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hastalık

- Dayanılması güç durum

- Huysuzluğu ve titizliği ile can sıkan



MARAZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aman ne maraz adamsın!

