Marc Matthews kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Matthews Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Matthews adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Matthews Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Matthews 17 Nisan 2002 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Matthews Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marc Matthews, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marc Matthews'nin Glenavon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marc Matthews Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Matthews isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marc Matthews Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Matthews futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Glenavon

1 Temmuz 2021 yılında Dundela FC

31 Mayıs 2022 yılında Glenavon

Marc Matthews Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Matthews şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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