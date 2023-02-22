Marc Walsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Walsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Walsh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Walsh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Walsh 15 Mart 2001 tarihinde Donegal şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Marc Thomas Walsh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Walsh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Marc Walsh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Walsh'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marc Walsh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Walsh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marc Walsh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Walsh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Finn Harps

8 Temmuz 2017 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2019 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2021 yılında Derry City

19 Ocak 2022 yılında Dungannon

Marc Walsh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Walsh şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Marc Walsh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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