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  3. Marcao'dan taraftarları ikiye düşüren paylaşım!

Marcao'dan taraftarları ikiye düşüren paylaşım!

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, dün oynanan Paris Saint Germain - Bayern Münih finalinin ardından taraftarları ikiye düşüren bir paylaşım yaptı. Marcao'nun bu paylaşımının ardından takımdan ayrılıyor mu soruları sorulmaya başlandı.

Marcao'dan taraftarları ikiye düşüren paylaşım!

Galatasaray'ın genç stoperi Marcao, dün akşam oynanan PSG - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Galatasaraylı taraftarları korkutan bir paylaşım yaptı. Marcao, kişisel sosyal medya hesabından, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasında PSG ile oynayıp kaybettiği maçın ardından yere çömelmiş halde olduğu fotoğrafı paylaştı.

Marcao'dan taraftarları ikiye düşüren paylaşım!

YA PSG'YE ÜZÜLDÜ YA DA GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

Yıldız stoper, fotoğrafı siyah-beyaz hale getirerek paylaşınca Galatasaraylı taraftarlarda takımdan ayrılıyor mu soruları sorulmaya başlandı. Bazı kullanıcılar ise yapılan paylaşımın, Marcao'nun vatandaşı Neymar'ın oynadığı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybetmesi nedeniyle yapıldığı yönünde yorumlar yaptı. 

Marcao ise paylaşımdan sonra taraftarların soru bombardımanına rağmen farklı bir paylaşım ile konuya açıklık getirmedi. Ancak Fatih Terim'in kadroda tutmak istediği Marcao'nun takımdan ayrılma olasılığı düşük görülüyor.  

Marcao'dan taraftarları ikiye düşüren paylaşım!

Marcao, Fatih Terim ve scout ekibinin çabası sonucunda 2019 yılında Galatasaray'a katılmıştı. Takıma çabuk uyum sağlayan Marcao, taraftarlar tarafından da sevildi. Brezilyalı stoper, sarı-kırmızılı forma ile 60 maça çıktı. Marcao, Galatasaray'a Portekiz'in Chaves kulübüden transfer olmuştu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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