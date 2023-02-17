Marcel Ladan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Ladan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Ladan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Ladan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Ladan 20 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Ladan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGAPE yapmaktadır. Marcel Ladan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Ladan'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcel Ladan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Ladan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Ladan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Ladan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2015 yılında St. Pölten Jgd

1 Temmuz 2019 yılında Hainfeld

1 Şubat 2021 yılında Amstetten II

1 Temmuz 2022 yılında SKU Amstetten

Marcel Ladan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Ladan şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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