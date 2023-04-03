Marcel Mansfeld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Mansfeld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Mansfeld adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Mansfeld Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Mansfeld 23 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Mansfeld Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIEGA SPORTS yapmaktadır. Marcel Mansfeld, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Marcel Mansfeld'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Mansfeld Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Mansfeld isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Mansfeld Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Mansfeld futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2018 yılında Darmstadt U19

1 Temmuz 2019 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2020 yılında FC Gießen

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2021 yılında Düsseldorf II

Marcel Mansfeld Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Mansfeld şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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