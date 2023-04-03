Marcel Rau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Rau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Rau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Rau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Rau 24 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Rau Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini spiel-gestalter yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Rau'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Rau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Rau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Rau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Rau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hannover Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2020 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Marcel Rau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Rau şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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