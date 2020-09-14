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  3. Marcel Tisserand 23.15 sularında Hannover'den İstanbul'a geldi

Marcel Tisserand 23.15 sularında Hannover'den İstanbul'a geldi

Fenerbahçe takımı , Wolfsburg'da forma giyen 27 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand'ı İstanbul'a getirdi.

Marcel Tisserand 23.15 sularında Hannover'den İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi. Sarı-Lacivertliler, Wolfsburg'da forma giyen 27 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand'ı İstanbul'a getirdi.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 23.15 sularında Hannover'den gelen Tisserrand'ı Fenerbahçe İdari Menajer Yardımcısı Emir Yolaç karşıladı. Tisserand daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Öte yandan Marcel Tisserand geçen sezon Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla 23 maçta görev alıp 1 gol, 2 de asist kaydetti.



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