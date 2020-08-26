Marcel Tisserand Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

Son günlerde Marcel Tisserand ismi oldukça sık dolaşmaya başladı ve özellikle Fenerbahçe taraftarı meraklı bir şekilde transferi bekliyor. Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'un haberine göre Marcel Tisserand ile Fenerbahçe yönetimi görüşmelerine başladığı bilgilerinden sonra artık nihai sonucu bekliyor taraftar.

Marcel Tisserand Kimdir?

27 Yaşında olan Marcel Tisserand stoper olarak VfL Wolfsburg takımında görev almakta. 10 Ocak 1993 Yılında Fransa'nın Meaux kendinde dünyaya gelen futbolcumuz 80 kg ağırlında ve 2009 yılından bu yana kariyerini sürdürmekte. Almanya Kupası , Bundesliga ve Avrupa liğinde yer alan karşılaşmalarında oynadı ve yakın bir zamanda Fenerbahçe ile anlaşıp ülkemize gelmesi beklenmektedir.

Marcel Tisserand 2018 yılında 7 milyon euro bonservis rakamı ile şuan oynadığı Wolfsburg takımına transfer oldu. Stoper mevkinide oynamasının yanı sıra sağ bek ve sol bekte de oynayabilen Marcel Tisserand, kariyerinde daha önce Fransa'da Monaco, Toulouse ve Lens takımlarının formasını giydi. Marcel Tisserand geçtiğimiz sezon Wolfsburg formasıyla ligde oynadığı 15 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Marcel Tisserand yine geçtiğimiz sezon Wolfsburg formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçta görev yaparken, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Marcel Tisserand'in kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor. Marcel Tisserand'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterildi.